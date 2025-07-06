Katilin geleceği Leyla’nınkinden ağır bastı

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Bursa Osmangazi’de 31 Ağustos 2023’te, otomobille seyir halinde olan Leyla (45) - Hakkı Koca (56) çifti arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca’nın aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, otomobilden inip kaçmaya başladı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi. Çevredekiler tarafından yakalanan Hakkı Koca, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkı Koca’nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile çıktığı bir televizyon programında aralarındaki tartışma sonrası stüdyoyu terk ettiği, kendisine, “O arsayı sana vermiyorum” diyen Leyla Koca’ya, “Dengesiz konuşma” diyerek üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, “Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum” diyen Hakkı Koca, tutuklandı. Hakkı Koca hakkında ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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CEZADA İNDİRİM YAPTILAR

Sanık, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Hakkı Koca, savunmasında eşinin M.Z. ile ilişkisi olduğunu, otomobilde bu yüzden tartışınca, yüzüne telefon fırlatıp tükürdüğünü belirterek, “Otomobilden inip kaçınca ben de peşinden giderek onu bıçakladım. Pişmanım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.