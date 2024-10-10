Katilin cezası onandı

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Avukat Belen Nesli Çoşğun (22) evli, bir çocuk babası olan Kahramanmaraş’ta oteli bulunan Muhammet Balcı ile duygusal bir birliktelik yaşıyordu. 15 Haziran 2023 günü, çift Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat yatağında vurulmuş halde bulundu.



3 KEZ KADES’TEN YARDIM İSTEMİŞTİ



İddianamede, olay sabahı tarafların tespit edilmeyen nedenle tartışmaya başladığı, o sırada Çoşğun’un kullandığı cep telefonuna yüklü olan Kadın Destek Programı’na (KADES) 3 kez basarak yardım istediği, şüphelinin Kahramanmaraş’tan getirdiği ruhsatsız tabanca ile 1 kez ateş ederek genç avukatı öldürdüğü iddia edildi. Sanık Balcı ise savunmalarında genç avukatın intihar ettiğini ileri sürdü. Davaya bakan Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Kararın istinaf incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf mahkemesi, 24 Eylül tarihinde oybirliği ile ilk derece mahkemesinin verdiği hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle sanık Balcı’ya verilen cezanın onanmasına hükmetti.