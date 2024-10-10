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Katilin cezası onandı

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#Belen Nesil Coşğun#Muhammet Balcı#Cinayet
Katilin cezası onandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

İstinaf Mahkemesi, Ankara'da silahla vurularak öldürülen avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet Balcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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Avukat Belen Nesli Çoşğun (22) evli, bir çocuk babası olan Kahramanmaraş’ta oteli bulunan Muhammet Balcı ile duygusal bir birliktelik yaşıyordu. 15 Haziran 2023 günü, çift Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat yatağında vurulmuş halde bulundu.

3 KEZ KADES’TEN YARDIM İSTEMİŞTİ

İddianamede, olay sabahı tarafların tespit edilmeyen nedenle tartışmaya başladığı, o sırada Çoşğun’un kullandığı cep telefonuna yüklü olan Kadın Destek Programı’na (KADES) 3 kez basarak yardım istediği, şüphelinin Kahramanmaraş’tan getirdiği ruhsatsız tabanca ile 1 kez ateş ederek genç avukatı öldürdüğü iddia edildi. Sanık Balcı ise savunmalarında genç avukatın intihar ettiğini ileri sürdü. Davaya bakan Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Kararın istinaf incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf mahkemesi, 24 Eylül tarihinde oybirliği ile ilk derece mahkemesinin verdiği hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle sanık Balcı’ya verilen cezanın onanmasına hükmetti.

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#Belen Nesil Coşğun#Muhammet Balcı#Cinayet

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