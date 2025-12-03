Katilin akıl sağlığı oyunu tutmadı... Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Haberin Devamı

KOCAELİ Gölcük’te pazar yerinde 27 Haziran 2023 tarihinde, madde bağımlısı Tuanay Çetin (24), tezgâh kuran pazar esnafı Birol Şakir Kaya’nın (65) yanına gidip para istedi. Çetin olumsuz yanıt alınca, Kaya’yı başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü. Daha önce 60 suç kaydı bulunan ve 4 gün önce başka bir suçtan cezaevinden çıktığı öğrenilen Çetin, yakalanarak tutuklandı. Çetin hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2023 yılı Aralık ayında görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Tuanay Çetin, Birol Şakir Kaya’nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Karar duruşmasına tutuklu sanık Tuanay Çetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken; duruşmada öldürülen Birol Şakir Kaya’nın çocukları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

‘BABANIZ ÖLMEDİ’

Duruşmada dinlenen Kaya’nın çocukları, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Tuanay Çetin, “Birol Şakir Kaya, çok sevdiğim bir insan. Benim öldürdüğüm adam yapay zekâ, Şakir Amca değil. Şakir Amca kesinlikle ölmedi, 7 aydır pazar açıyor” dedi. Kaya’nın çocuklarına da seslenen sanık, “Babanız ölmedi” diye konuştu.

Sanık avukatı, sanığın cezai ehliyeti olmadığını düşündüklerini belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.