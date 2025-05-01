Katilin akıl oyunu bozuldu

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Antalya Muratpaşa’da 27 Şubat 2024’te tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan zabıta memurları İsmail Kanmaz (60) ve Erdal Vuran (37) arasında, iddiaya göre, mobbing nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Vuran, ekmek bıçağıyla Kanmaz’ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti. Vuran ise tutuklandı.

ÖNCE SIRTINDAN BIÇAKLADIPEŞİNDEN KOŞUP SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

İDDİASI ÇÜRÜDÜ

‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, çeşitli ilaçlar kullandığını iddia etti. Daha önce rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini belirten sanık, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, İsmail Kanmaz’ın kendisine “Hastanede ne yaptın deli?” diye hitap ettiğini, kendisiyle sürekli alay edildiğini kaydetti. Maktulün yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden sanık Vuran, amacının öldürmek olmadığını söyledi. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporlar da mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.