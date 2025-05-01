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Katilin akıl oyunu bozuldu

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#Erdal Vuran#Mobbing#İsmail Kanmaz
Katilin akıl oyunu bozuldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 07:00

Zabıta memuru Erdal Vuran, mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz’ı 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü. İfadesinde beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden Vuran’ın akli dengesinin yerinde olduğu saptandı.

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Antalya Muratpaşa’da 27 Şubat 2024’te tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan zabıta memurları İsmail Kanmaz (60) ve Erdal Vuran (37) arasında, iddiaya göre, mobbing nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Vuran, ekmek bıçağıyla Kanmaz’ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti. Vuran ise tutuklandı.

Katilin akıl oyunu bozuldu
ÖNCE SIRTINDAN BIÇAKLADI
Katilin akıl oyunu bozuldu
PEŞİNDEN KOŞUP SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

İDDİASI ÇÜRÜDÜ

‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, çeşitli ilaçlar kullandığını iddia etti. Daha önce rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini belirten sanık, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, İsmail Kanmaz’ın kendisine “Hastanede ne yaptın deli?” diye hitap ettiğini, kendisiyle sürekli alay edildiğini kaydetti. Maktulün yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden sanık Vuran, amacının öldürmek olmadığını söyledi. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporlar da mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.       

 

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#Erdal Vuran#Mobbing#İsmail Kanmaz

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