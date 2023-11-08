Katilin ailesine ‘caydırıcı’ ceza

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Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yargılama sürerken, sanık Hasan İsmail Hikmet’in anne ve babası sosyal medya üzerinden Damar Ailesi’ne yönelik hakaret ve tehdit paylaşımlarında bulunmuştu. Şikâyet üzerine anne Hatice Hikmet ve baba Ömer Hikmet hakkında dava açıldı.

PARA YERİNE HAPİS

Davaya bakan Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Ekim tarihinde, söz konusu paylaşımlar nedeniyle baba Ömer Hikmet’e 8 yıl 10 ay, anne Hatice Elçi Hikmet’e ise 7 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında iyi hal indiriminin uygulanmadığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararın gerekçesinde, yasada sanıkların işlediği suçlar yönünden para cezası verilmesinin mümkün olduğu ancak “sanıkların şahsi durumu, herhangi bir pişmanlıklarının söz konusu olmadığı değerlendirilmekle cezanın caydırıcılığı etkisi değerlendirilerek takdiren hapis cezası tercih edilmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.