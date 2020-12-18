Katılım sigortacılığı yönetmeliği hazır

Bakan Elvan, “Yenilikçi ve dinamik bir düzenleme geliştirilecek. Atılacak adımlarla farklı uygulamaların önü açılacak ve ülkemizin katılım sigortacılığı alanında dünyada rehber ülke olması hedefleniyor. Uluslararası entegrasyonunu artırmak için yol haritası üzerinde çalışma için çalışıyoruz. Burada hedef ülkemiz sigortacılık ve sektörün kurumsal yeterliliğini yükselterek uluslararası piyasalara uyumunu arttırmak” dedi.

Sabah Gazetesi’nin ‘Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları’ etkinliğinde konuşan SEDDK Başkanı Türker Gürsoy da katılım sigortacılığı faaliyetlerini yönetmek üzere yönetmelik taslağını hazırladıklarını ve Cumhurbaşkanlığına gönderdiklerini belirtti. Gürsoy, “Bu yönetmelik çerçevesi çok yenilikçi, katılım sigortacılığının genişlemesine engel teşkil eden noktaları aşacak model ortaya koymak ve bunun da Türkiye modeli olarak dünyaya örnek teşkil etmesini umut ediyoruz” dedi.

ÖNEMLİ OYUNCU

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez de Türkiye Sigorta’nın 5 yıl içinde bölgede önemli oyuncu, 10 yılda önemli liderlerden biri olacağını belirtti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, katılım sigortacılığının önemli bir fırsat alanı olduğunu kaydederek “Şu anda sektörün yüzde 5’ine ulaştı çok hızlı büyüyor. 2021 yılında katılım sigortacılığı için de geliştirilecek ürünlerle sisteme girmemiş yeni bir potansiyel bizi bekliyor. 2021, 2020’de yapılan düzenlemeler ve yatırımlar nedeniyle çok başarılı bir yıl olacak” diye konuştu.

E-TİCARETİN PAYI ARTIYOR





Aynı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pekcan, “E-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı, 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8.4 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ilk 6 ayında pandeminin de etkisiyle bu oran yüzde 14.2’ye yükselmiştir. Keza ülkemizde e-ticaret altyapısının gelişimini desteklemek için; “e-ticarette güven damgası” uygulamamızı sürdürüyor, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi – ETBİS - kapsamında sitelerimizi kayıt altına alıyor, e-ticaret bilgi platformunda yer alan online ve ücretsiz eğitimlerimizi, KOBİ’lerimize ve vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

EVDEN BEKLENTİLER DEĞİŞTİ





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise gayrimenkul sektöründe pandemi nedeniyle yaşanan değişime dikkat çekti. Yeni, bir döneme girildiğini, yeni şeyler söylemenin, yeni bir şehir düşüncesini hâkim kılmanın zamanı olduğunu belirten Bakan Kurum, “İnsanımız artık evde uzun zaman geçiriyor, evden çalışma kültürü yerleşiyor. Bu nedenle inşa edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir anlam yüklememiz gerekiyor. İnsanlarımız artık daha küçük bir ev olsa da, daha fazla oda sayısı talep edilebilecek. Yine daha büyük teraslar, kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi dış mekân kullanımlarına talep artacak” dedi.