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Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Katılım puanı nedir ve nasıl belirlenir?

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Katılım puanı nedir ve nasıl belirlenir?
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Katılım puanı, pandemi dolayısıyla sınavların gerçekleşememesi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karne notlarının belirlenmesinde kullanılacak olan yöntem olarak açıklandı. Peki, katılım puanı nedir ve nasıl belirlenir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre belirlenecek. Puanlama hakkında kriterleri Milli Eğitim Bakanlığı detaylı olarak açıklayacak.

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