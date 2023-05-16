Katılım 2018’i solladı

Haberin Devamı

YSK Başkanı Yener, dün yaptığı açıklamasında seçmenin sandığa gitme oranıyla ilgili bilgileri de paylaştı. Yener, dün saat 15.15 itibarıyla yurtiçi sandık sayısının yüzde 100 oranında açıldığını belirterek, şunları ifade etti:

Seçmen sandığa yüzde 88.92 oranında katılım gösterdi. 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım 86.24’tü.

SANDIĞA İLGİ

“Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimi olan 2018 seçimine katılım yüzde 86.24’tü. Bu seçimlerde bu oran yükseldi. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 88.92 oldu. Yurtdışında seçime katılma oranı da bu seçimlerde arttı. Yurtdışı seçimlerine 2011 ve 2015’te katılım yüzde 40’larda kalırken, 2018’de yüzde 50’ye, bu seçimlerde ise yüzde 52.69’a yükseldi.“

Sandığa en yüksek katılım, Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde siyasi yasakların kaldırılmasının ardından 1987’de yapılan genel seçimde yüzde 93.3 oranıyla gerçekleşmişti.

Haberin Devamı

YURTDIŞI OYLARI

Yurtdışında 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Yener, “Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır” dedi.