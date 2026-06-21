Katili tırnak izleri ele verdi... Taşla kafasına vurup iple boğdu

Haberin Devamı

İSTANBUL Başakşehir, Güvercintepe polis merkezine 18 Haziran’da başvuran Sultan Çağan’ın (34) ailesi kızlarının çalıştığı tekstil atölyesinde mesaiye kaldığını gece saat 22.00 sıralarında eve gelmesi gerekirken, gelmediğini ve ulaşamadıklarını söyledi. Polis, Sultan Çağan’ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak Sultan Çağan’ın son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde işyerinden çıkan genç kadının bir markete girerek alışveriş yaptığı ardından kendisini bekleyen bir otomobile bindiği görüldü. Öte yandan yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasının ardından Sultan Çağan’ın çalıştığı tekstil atölyesinde tanıştığı Vedat Çoban (26) adlı kişiyle iki yıldır gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Vedat Çoban’ın bir süre önce işyerinden ayrıldığı ve bir börekçide çalışmaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

Haberin Devamı

ÖNCE İNKÂR SONRA İTİRAF ETTİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Vedat Çoban’ı gözaltına aldı. İlk ifadesinde Sultan Çağan’ı hiç görmediğini anlatan Çoban, daha sonra olay gecesi onunla buluştuğunu ancak 100 metre gittikten sonra otomobilden indirdiğini ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Vedat Çoban’ın boynundaki birkaç çiziği fark etti. Bunun üzerine tişörtünü çıkarmasını istendi. Şüpheli tişörtünü çıkarınca tüm vücudunun tırnak izleriyle dolu olduğu görüldü. Vücudundaki tırnak izlerini açıklayamayan Çoban’ın gözyaşları içinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde Sultan Çağan’la gönül ilişkisi yaşadığını ancak son zamanlarda ayrılmak istediğini söyleyen Vedat Çoban “Benim evlenmeyi düşündüğüm bir nişanlım vardı. Bu nedenle ondan ayrılmak istiyordum. Ancak o buna karşı çıkıyordu. İlişkimizi aileme söyleyip rezil edeceğini ve evliliğime engel olacağını söylüyordu” dedi.

Gözden Kaçmasın Kanser tedavisinde yeni bir çağ Haberi görüntüle

UYUYUP SABAH İŞE GİTMİŞ

Olay günü bu durumu tekrar konuşmak için buluştuklarını anlatan Çoban “Otomobilden inip konuşmaya başladık. Bu ayrılık meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Beni yine tehdit edince başına yerde bulduğum taşla vurdum. Bir anda kanlar içinde yere düştü. Ancak ölmediğini görünce yerde bulduğum bir çamaşır ipiyle onu boğarak öldürdüm” dedi.

Haberin Devamı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde cinayeti tüm detayları ile anlatan Çoban “Hareketsiz kalınca ilk önce sağa - sola fırlayan terliklerini suya attım. Ardından çantasını da suya attım. Cep telefonunu bir taşla ezerek kullanılmaz hale getirdikten sonra onu da suya attım. Kendi telefonumdan onunla yaptığımız konuşmalarını silip eve döndüm ve uyudum. Sabah da normal olarak çalıştığım börek salonuna giderek çalışmaya başladım” dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Vedat Çoban adliyeye sevk edildi.