Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Katili kuzeni çıktı

#Esenyurt #Cinayet#Kuzen
Katili kuzeni çıktı

Esenyurt'ta 2,5 yıl önce bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki İsmail Kurunç cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Kurunç'un kuzeni Ferdi Ö. cinayeti itiraf etti.

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta İsmail Kurunç (41), 11 Kasım 2019 günü bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. O dönem polisin, Kurunç’la son görüşen kişiler olarak belirlediği kuzeni Ferdi Ö. ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.’nin ifadelerine başvuruldu. Ferdi Ö. ve arkadaşları ifadelerinde, birlikte alkol aldıktan sonra Kurunç’un yanından ayrıldıklarını, ölümüyle bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Polis o dönem bir ilerleme sağlayamadı. Polis ekipleri, geçen günlerde dosyayı yeniden raftan indirdi. Bunun üzerine panik yapan Ferdi Ö. Tokat’a kaçtı. Polis, Ferdi Ö.’yü Tokat’ta, Şahin K. ve Gökhan T.’yi de İstanbul’da gözaltına aldı. Ferdi Ö., Kurunç’u bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ederken Şahin K. da olayı gördüğünü iddia etti.

KAVGA ETMİŞLER

İddiaya göre Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce Kurunç’un yeğenlerinden biri ile evlenmek istedi. Ancak aile ve Kurunç bu duruma karşı çıktı. Ferdi Ö. ile Kurunç arasında zaman zaman tartışmalar oluyordu. Olay günü yine aynı mesele yüzünden tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında cinayet işlendi. Sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Cinayet#Kuzen

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın