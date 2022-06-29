Katili kuzeni çıktı

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İstanbul Esenyurt’ta İsmail Kurunç (41), 11 Kasım 2019 günü bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. O dönem polisin, Kurunç’la son görüşen kişiler olarak belirlediği kuzeni Ferdi Ö. ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.’nin ifadelerine başvuruldu. Ferdi Ö. ve arkadaşları ifadelerinde, birlikte alkol aldıktan sonra Kurunç’un yanından ayrıldıklarını, ölümüyle bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Polis o dönem bir ilerleme sağlayamadı. Polis ekipleri, geçen günlerde dosyayı yeniden raftan indirdi. Bunun üzerine panik yapan Ferdi Ö. Tokat’a kaçtı. Polis, Ferdi Ö.’yü Tokat’ta, Şahin K. ve Gökhan T.’yi de İstanbul’da gözaltına aldı. Ferdi Ö., Kurunç’u bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ederken Şahin K. da olayı gördüğünü iddia etti.

KAVGA ETMİŞLER

İddiaya göre Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce Kurunç’un yeğenlerinden biri ile evlenmek istedi. Ancak aile ve Kurunç bu duruma karşı çıktı. Ferdi Ö. ile Kurunç arasında zaman zaman tartışmalar oluyordu. Olay günü yine aynı mesele yüzünden tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında cinayet işlendi. Sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



