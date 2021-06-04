Katili belli oldu: Ev arkadaşının sevgilisi

Sevgilisine küfrettiği için Mutlu’yu öldürdüğünü söyleyen Karakaya ifadesinde, “Olay günü Tuğçe ile sohbet ediyorduk. Bir süre sonra sevgilime küfredip, arkasından öyle konuşunca sinirlendim ve yanımdaki silahı çıkararak, tek el kafasına ateş ettim. Daha sonra evden çıkarak aşağıdaki aracımda oturdum. Bir süre sonra eve çıktığımda Tuğçe’nin öldüğünü tespit ettim. Daha sonra etrafın aşırı derece kan olduğunu görünce cesedi 4 leğen suyla yıkadım. Battaniyeye sararak evde bir köşeye koymaya çalıştım ama yapamadım. Yorulunca evden ayrıldım” dedi.



TUTUKLANDILAR

Oğuzhan Karakaya’nın ifadesi doğrultusunda sevgilisi Songül S. de cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Karakaya ile Songül S., Emniyet’teki ifadelerinin ardından tutuklandı.

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