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Gündem
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Katıldığı sürek avında kurşun isabet eden genç, öldü

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Katıldığı sürek avında kurşun isabet eden genç, öldü
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MERSİN’in Erdemli ilçesinde, sürek avı sırasında arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan kurşunun isabet ettiği Cemil Ünlü (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Güneyli Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Ünlü, bir grup arkadaşı ile birlikte sürek avına katıldı. Avda grup, önlerine çıkan domuza ateş etti. Kurşunlardan biri Cemil Ünlü’ye isabet etti. Ağır yaralanan Ünlü, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cemil Ünlü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, merminin kimin tüfeğinden çıktığı belirlenmeye çalışılıyor.

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