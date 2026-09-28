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Katıldığı düğün, uzman çavuşun sonu oldu! Sözlenmek için memleketine gelmişti | 5 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Emirdağ#Serkan Deveci
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 16:31

İstanbul'da görevli Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci(25), memleketi Konya Emirgazi'de katıldığı bir düğünde, maganda kurşununun göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Serkan Deveci, askeri törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Abidin Ü., düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin göğsüne isabet etti.

Katıldığı düğün, uzman çavuşun sonu oldu Sözlenmek için memleketine gelmişti | 5 şüpheli gözaltında

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katıldığı düğün, uzman çavuşun sonu oldu Sözlenmek için memleketine gelmişti | 5 şüpheli gözaltında

Olay yerindeki incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından Abidin Ü., gözaltına alındı.

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Katıldığı düğün, uzman çavuşun sonu oldu Sözlenmek için memleketine gelmişti | 5 şüpheli gözaltında

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Deveci için Demirci Mahallesi Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Deveci, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. İstanbul’da görev yapan Serkan Deveci’nin sözlenmek üzere memleketi Konya’nın Emirgazi ilçesine geldiği öğrenildi.

Katıldığı düğün, uzman çavuşun sonu oldu Sözlenmek için memleketine gelmişti | 5 şüpheli gözaltında

Ayrıca düğünde havaya ateş eden Abidin Ü. ile 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildikleri belirtildi. 

Katıldığı düğün, uzman çavuşun sonu oldu Sözlenmek için memleketine gelmişti | 5 şüpheli gözaltında

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#Konya#Emirdağ#Serkan Deveci

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