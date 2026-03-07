×
Katilden ‘öldürmek istemedim’ masalı

Oğuzhan Uysal
Boşanma aşamasındaki Semiha Deniz’i kızının okulunun önünde silahla vurarak öldüren Emrah Deniz adliyeye sevk edildi. Katil koca polisteki ifadesinde, “Okulun önünde karşılaştık. Tartıştık, benim telefonla görüntümü çekmeye çalışınca silahımı korkutmak için çıkardım. O sırada ateş aldı” dedi.

İSTANBUL Fatih’te iddiaya göre, Semiha Deniz (33) daha önce 15 ay cezaevinde kalan Emrah Deniz (40) hakkında ‘çocuğun zorla kaçırılması ve alıkonulması’ ve ‘huzuru ve sükunu bozma’ suçlarından şikâyetçi oldu. Emrah Deniz hakkında boşanma davası da açan Semiha Deniz, 8 Ocak’ta 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Semiha Deniz 5 Mart’ta, 14 yaşındaki kızını almak için öğrenim gördüğü okula gitti. Bu sırada yanına yaklaşan boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Deniz ile tartışmaya başladı. Emrah Deniz yanında taşıdığı silahı çıkararak Semiha Deniz’e ateş etti. Başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Semiha Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEHDİT BAHANESİ

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi, Hüseyin Kasım Sokak’ta meydana gelen olayın ardından motosikletle kaçan Emrah Deniz, bir süre sonra polise gelerek teslim oldu.

Emrah Deniz, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Deniz, elindeki silahın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü. Amcasının çocuğu olan eşiyle 2011’de evlendiklerini, 10 ve 14 yaşlarında iki kızlarının olduğunu belirten Emrah Deniz, uzun süredir aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığını belirtti. Daha önceden eşinin kendisini polise şikâyet ettiğini ifade eden Emrah Deniz, “8 Ocak’ta mahkeme bana 2 aylık uzaklaştırma kararı vermişti. Semiha’nın ailesi de beni tehdit ediyordu. Bu nedenle yanımda silah taşıyordum” dedi.

‘SİLAH BİR ANDA PATLADI’

Emrah Deniz ifadesinin devamında şunları söyledi: “Çocuklarımı uzun süredir görmemiştim. Kızımı özlediğim için okulun önüne gitmiştim. Olay günü okulun önünde tesadüfen Semiha ile karşılaştım. Aramızda yine tartışma çıktı. Elindeki telefonla benim videomu çekmeye çalışınca, ben de onu korkutmak için silahımı çektim. İtiş kakış sırasında bir anda silah patladı. O yere düşünce, çevredekiler de bağırmaya başlayınca korkup oradan kaçtım.”

Şüpheli Emrah Deniz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

