Katilden küstah savunma

BURSA’da Hakkı Çetin (49), soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan’a armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan’dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL’lik armut kasası satın alan Hakkı Çetin borcunu ödemedi. Çalışkan, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe (26) aracılığıyla hukuki süreç başlatınca Hakkı Çetin ile aralarında husumet oluştu. Yine iddiaya göre; kız kardeşleri telefonda tehdit eden Çetin, hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi. Kocaefe, olumsuz yanıt verip hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

ABLA-KARDEŞİ VURDU

Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi’nde pazartesi günü saat 17.00 sıralarında iki kız kardeşe; babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, otomobille önlerini kesen Hakkı Çetin tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli otomobille kaçarken, Elif Çalışkan dizinden, Hatice Kocaefe ise göğsüne isabet eden tek kurşunla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası jandarma, ilk aşamada iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devredildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hakkı Çetin’i Nilüfer ilçesinde rezidanstaki bir evde yakaladı. Hakkı Çetin’in 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten polis, 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Hakkı Çetin’in verdiği ifadesinde, “Birlikte ticaret yapıyorduk. Borcum karşılığında kendilerine çek verdim. Ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler, buna sinirlendim. Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim” dedi. Zanlı ayrıca, “Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum” sözleriyle kendini savundu.

5 suç kaydı bulunan Hakkı Çetin tutuklandı.

HEDEFİ ABLASIYMIŞ

İfadesinde, Elif Çalışkan’ı gördükten sonra ateş ettiğini ve çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini belirten zanlı, olayın ardından hızla kaçtığını, farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı.

Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığını ortaya koydu. Görüntülerde şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.

İfadeleri alınan şüpheliler, önceki gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakkı Çetin ile kendisine yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen A.Ç., E.Ü., S.S. ve H.S. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Avukat Hatice Kocaefe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Amerika’da Stanford Law School’da yüksek lisans yapıp, Harvard’da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda ise görev aldı.