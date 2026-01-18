×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Katilden kan donduran paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Gazipaşa#Soruşturma
Katilden kan donduran paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 07:00

Yanan kamyonette cesedi bulunan Hacı Ali Tuncer’i, Atuf Özdemir’in öldürdüğü ardından ateşe verdiği ortaya çıktı. Özdemir’in, sosyal medya hesabından “Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin” paylaşımı yaptığı görüldü.

Haberin Devamı

Antalya Gazipaşa’nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde geçen perşembe 22.00 sıralarında, araç yangını olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 07 HZV 34 plakalı kamyonette erkeğe ait yanmış ceset olduğunu belirledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede; cesedin Hacı Ali Tuncer’e ait olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin, Atuf Özdemir olduğu belirlendi.

Katilden kan donduran paylaşım

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN YAKMIŞ

Atuf Özdemir, önceki gün Alanya’da saklandığı evde yakalandı. Özdemir, işlemleri sonrası tutuklandı. Özdemir’in, Hacı Ali Tuncer’i araç içerisinde öldürdüğü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Diğer yandan, Atuf Özdemir’in, sosyal medya hesabından ‘Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin’ paylaşımı yaptığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Gazipaşa#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!