Katilden kan donduran paylaşım

Antalya Gazipaşa’nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde geçen perşembe 22.00 sıralarında, araç yangını olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 07 HZV 34 plakalı kamyonette erkeğe ait yanmış ceset olduğunu belirledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede; cesedin Hacı Ali Tuncer’e ait olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin, Atuf Özdemir olduğu belirlendi.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN YAKMIŞ

Atuf Özdemir, önceki gün Alanya’da saklandığı evde yakalandı. Özdemir, işlemleri sonrası tutuklandı. Özdemir’in, Hacı Ali Tuncer’i araç içerisinde öldürdüğü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiği tespit edildi.

Diğer yandan, Atuf Özdemir’in, sosyal medya hesabından ‘Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin’ paylaşımı yaptığı görüldü.