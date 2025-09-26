Katilden ‘akıl oyunu’

Haberin Devamı

Akyol, bir süre sonra kuzeni Ahmet A. ile birlikte Kepez’deki işyeri sahibi A.D. ve yeğeni Furkan Dere’nin (34) yanına gitti. Görüşme sırasında Uğur Akyol ve Furkan Dere arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kahvehane dışına taşan kavga sonrası Dere, yanında taşıdığı tabancayla Akyol’ü öldürdü. Kaçmaya çalışan Furkan Dere yakalanıp tutuklandı, amcası A.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

4’üncü Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık Furkan Dere hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, A.D. ile olay günü kahvehanede olan Akseven A. hakkında ise ‘azmettirme’ suçlamasıyla dava açıldı. Furkan Dere, cezaevindeyken savcıya akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden mektup yazdı. Sanıklar ilk kez 8 Mayıs’ta hâkim karşısına çıktı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme başkanı, akıl sağlığı raporunda cezai sorumluluğun tam olduğu görüşünün belirtildiğini anlattı. Dere, raporu kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatlarının Adli Tıp’tan yeniden akıl sağlığı raporu alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.