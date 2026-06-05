Katil yerlerini fotoğraftan buldu

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Sanal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni de olan Can Polat'a (37), önceki gün 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’ndeki otelin önünde Serhat Altun tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli Serhat Altun’u (23) yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Altun, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ardından İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.

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‘BOŞ DÖNME BİRİNİ VUR’

Tetikçi Serhat Altun ifadesinde “Çete üyelerinden ‘Orhan Keleş’ kod adlı şahıs bana Konya’da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL aldım. Ardından İstanbul’a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat’ın Çeşme’den video atmasından sonra İzmir’e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat’ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana ‘Boş dönme, yakınlarından birini vur’ talimatı verildi. Ben de Can Polat’ı vurdum” dedi.

Daltonlar’ın lideri olduğu iddia edilen ‘Can Dalton’ lakablı Beratcan Gökdemir.

MÜŞTERİ GİBİ GELİP KEŞİF YAPMIŞ

Cinayete giden sürecin, Polat ailesinin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu Çeşme tatilinin, Dilan Polat’ın sosyal medyadaki anlık paylaşımlarıyla deşifre olmasıyla başladığı belirtildi. Organize suç örgütünün, paylaşılan videolardaki arka plan detayları ve konum bilgilerini inceleyerek ailenin Alaçatı’da kaldığı oteli tespit ettiği kaydedildi. Örgüt liderlerinin talimatı üzerine Alaçatı’ya gönderilen tetikçi Serhat Altun’un, cinayet öncesinde günlerce otel çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Dikkat çekmemek için lüks otelin çevresindeki kafeteryalarda normal bir müşteri gibi oturan ve kendi kredi kartıyla harcama yapan zanlının, ailenin giriş çıkış saatlerini raporlayarak Can Polat’ın savunmasız olduğu anı beklediği ortaya çıktı.

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Altun’un olayda ‘Uzi’ olarak bilinen otomatik tabanca kullandığı belirtildi. Altun’un kaçarken bıraktığı suç aletleri de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet otomatik silah, üç adet boş kovan, silaha basılı halde 21 adet mermi ve zanlının olay anında giydiği kıyafetler, bir tarla kenarında poşet içerisinde atıl vaziyette bulundu. Ayrıca tetikçi Serhat Altun’un, aynı suç örgütünün talimatıyla nisan ayında Konya’nın Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet Koçak’ı da evinin penceresinden ateş ederek yaraladığı tespit edildi.

ENGİN POLAT DALTONLAR’I İŞARET ETTİ

Engin Polat’ın ifadesi de ortaya çıktı. Polat’ın ifadesinde, Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoförlük yaptığını söylediği öğrenildi. Polat, yaklaşık 2 gündür otelde tatil yaptıklarını, yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattı. Polat ayrıca, Çeşme’deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söyledi.

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Dilan Polat sanal medya hesabından olaydan hemen sonra yaşananları gözyaşları içinde anlattığı bir video yayınladı.

Can Polat’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp İstanbul’a getirildi. Can Polat’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.