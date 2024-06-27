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Katil yeğeni çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Nur#Tekstil#Cinayet
Katil yeğeni çıktı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

İstanbul Zeytinburnu’nda 21 Haziran’da Çin uyruklu tekstilci işinsanı Hasan Nur (61), evine gelen kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü.

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Polis, şüphelilerin apartmanın giriş kapısında buluşup Hasan Nur’un olduğu kata çıktığını ve bir süre sonra yüzlerini kapatarak kaçtığını gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarında görülen bir şüphelinin kolundaki dövme sayesinde tüm şüphelileri yakaladı. Olaya karıştığı belirlenen Bilalijiang A. (17), Abdusalam K. (17), Murat K. (25), Ömer U. (19) ve Arafat A. (24) Kağıthane’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayın gasp amacıyla gerçekleştirildiğini değerlendirirken, şüphelilerin üzerinden çıkan 8 bin 300 dolara el koyuldu. Şüphelilerin daha önce çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

‘ANNEM ONUN YÜZÜNDEN HAPSE GİRDİ’

Eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yımaran Y. (28) ifadesinde, şaşırtıcı bir savunma yaptı. Eniştesinin kendisini zorla Kuran kursuna gönderdiğini ve bu yüzden annesinin Çin’de hapse girdiğini iddia eden Yımaran Y., bu duruma öfkelendiği için cinayeti planladığını belirtti. Şüpheliler, Yımaran Y.’nin eniştesinde yüklü miktarda para olduğunu söylediğini ve bu parayı almak için olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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#Hasan Nur#Tekstil#Cinayet

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