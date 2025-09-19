Katil yazara en ağır ceza

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan, cinayetten 24 yıl önce evlenen Funda Demirci (48) ve Mustafa Çapar’ın (50) 3 çocukları dünyaya geldi. Üniversiteden kimya öğretmeni olarak mezun olan Funda Demirci, İstanbul’da 7 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 10 yıl özel şirkette çalıştı. Demirci, 7 yıl önce bir anda iş hayatına son vererek roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerinde çalışmaya başladı. Daha çok gerilim, korku, psikolojik romanlara ilgi duyuyor ve bunları analiz ediyordu. Sanat yazarı Demirci cinayetten 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı mali müşavir eşi Mustafa Çapar ile boşandı.

CİNAYET ANINDA ÇOCUKLAR EVDEYDİ

Çapar 3 çocuğu ile Etiler’de lüks bir sitedeki dairelerinde yaşamaya başladı. İddiaya göre 28 Eylül 2023 akşamı boşandığı eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Çift çocuklarını uyumaları için odalarına gönderdi. 00.45 sıralarında aralarında tartışma çıktı. Demirci, kavga sırasında eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Mustafa Çapar’ın boğazını kesti. Çocuklar salona geldiklerinde babalarını kanlar içinde buldu. Çapar olay yerinde hayatını kaybederken Demirci, yakalanarak tutuklandı.

KENDİNİ ‘ŞİDDET VARDI’ DİYE SAVUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirci’nin ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul 38’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmada tutuklu sanık Funda Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Funda Demirci “Ben, hiçbir şey yapmadım. Çok şiddet vardı” dedi.

Mahkeme, Funda Demirci’yi ‘eski eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Demirci hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.