Katil valizin içinden çıktı... Arkadaşını öldürdü tutuklandı

Haberin Devamı

İSTANBUL Güngören’de iki arkadaş, aralarındaki borç meselesi ve bir kız arkadaşlarıyla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 12 Mart günü 22.30’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde buluşmak üzere sözleşti. Buluşma yerine gelen Reşit Ayten ve Şenol Kartal (22) bir süre konuşarak birlikte yürümeye başladı. Ancak ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol Kartal, 22.40’ta yanında taşıdığı tabancayla Reşit Ayten’e ateş etti ve olay yerinden koşarak kaçtı. Ağır yaralanan Reşit Ayten, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını ve tanık beyanlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Cinayet şüphelisinin 19 suç kaydı ve 4 ayrı suçtan aranan Şenol Kartal olduğu belirlendi. Öldürülen Reşit Ayten’in ise 20 suç kaydı ve 12 aranması bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

EVDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir süre saklanan Şenol Kartal’ın izini Esenyurt’ta buldu. Kartal’ın kaldığı adrese 27 Haziran günü operasyon düzenlendi. Şüphelinin içeride olduğundan emin olan ekipler, ilk aramada Kartal’ı bulamadı. Detaylı arama sonucunda, dolabın üzerindeki kırmızı valizin içinde saklandığı tespit edildi. Kartal’ın saklandığı evde yapılan aramada bir AK-47 şarjörü, üç ruhsatsız 9 mm tabanca, 23 adet 7.62 mm ve 35 adet 9 mm mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

‘ÖNCE O BANA SIKTI’

Gözaltına alınan Şenol Kartal, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, “O gün Reşit’le konuşmak için buluştuk. Önce Reşit silahını çıkarıp bana ateş etti, isabet etmedi. Ben de ona ateş ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.