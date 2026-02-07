×
Katil sevgiliye en ağır ceza

Güncelleme Tarihi:

Katil sevgiliye en ağır ceza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 07:00

İstanbul Bağcılar’da hemşire Sibel Kavılı (44), 29 Mart 2024’te, aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan, birlikte yaşadığı Cumali Varan (46) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüştü.

Cumali Varan, 30 Mart 2024’te, Kocaeli Gebze’den Bolu’ya kaçarken yakalanmıştı. Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılmıştı. Varan, Şubat 2025’te görülen duruşmada yaptığı savunmada, Sibel Kavılı’nın astral seyahat eğitimleri aldığını, bu eğitimleri kendi üzerinde uyguladığını, psikolojisinin bozulduğunu iddia etmişti. Varan, “Bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Ben yapmasını istemeyince hakaret edip vurmaya başladı. Sonra gitmek istedim. ‘Beni yalnız bırakıyorsun’ dedi. Sakinleştirmeye çalıştım. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım, çekerken silah patladı. Sibel vuruldu. Yıkıldım oraya saatlerce kaldım” demişti.

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında Cumali Varan’a ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl hapis cezası verildi.

