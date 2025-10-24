×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Katil sevgilisinin oğlu çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Cinayet#Oto Galerici Cinayeti#İlyas Ünalan
Katil sevgilisinin oğlu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 07:00

ADANA Çukurova’da 21 Ekim’de 17.30 sıralarında, oto galerici İlyas Ünalan (54), otomobiliyle seyir halindeyken bir anda fenalaşarak yol ortasında aracı durdurdu.

Haberin Devamı

 Aracı kontrol eden çevredekiler, direksiyondaki Ünalan’ın vücudundaki kan izlerini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp izlerine rastlanan Ünalan’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

200 METRE UZAKLAŞABİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, İlyas Ünalan’ın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir apartmandan ayrıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ünalan’ın, ilişki yaşadığı N.C. (45) adlı kadının evinde, işten gelen oğlu Onur C. (27) ile karşılaşıp kavga ettiklerini belirledi. Bu tespitler üzerine adrese baskın yapan polis, Onur C. ile annesi N.C. ve dayısı G.C.’yi (47) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Onur C. sorgusunda, “İşten döndüğümde İlyas’ı görünce ‘Ne işin var evimizde? Çık buradan’ dedim. Gitmek istemeyip bana saldırdı. Kavga ettik. Sonrasında dayımla birlikte zorla evden çıkardık. Öldüğünü sonradan öğrendim, böyle bir kastım yoktu” dedi. İşlemlerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Onur C. ile dayısı G.C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Katil sevgilisinin oğlu çıktı

İlyas Ünalan’ın (yukarıda), sevgilisinin oğlu Onur C. (solda) tarafından ölümüne darp edildiği ortaya çıktı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Cinayet#Oto Galerici Cinayeti#İlyas Ünalan

BAKMADAN GEÇME!