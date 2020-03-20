Katil: Sahte alkol

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan Türkmenistanlılar, geçen salı günü bazı arkadaşlarına ulaşamayınca polise başvurdu. Polis Türkmenlerin evlerine çilingir yardımıyla girdi. Narmurat Egamberdiyev, Esger Allannazarov, Mahmasharıp Rasulov, Hayıtbay Begov ve Eresh Kuzyev’in cesetleri bulundu. Arslan Bazarov, Abdulsalom Bıkmamatov, Doskabul Prımkulov, Ruslan adlı kişi de hastaneye kaldırıldı. Başakşehir’de de Perman Yazdurdyev ve Hudaynazar Huday Guluyev’in yaşadıkları evlerde cesetleri bulundu. Uluğbey Madyakubov ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ölümlerin sahte içkiden kaynaklandığını bildirdi.



‘KÜLTÜRÜMÜZDE VAR’



Myrat Myradov adlı kişi de dün hayatını kaybetti. Ardından birçok ilçedeki yeni ölümlerle sayı 20’ye yükseldi. Hastanede tedavi gören bir Türkmenistan vatandaşı polise, “Bu bizim kültürümüzde var. İspirti (saf alkol) virüslerden korunmak için vücudumuza süreriz ve içeriz” dedi. Polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Daha önce ilçe ekiplerinin gözaltına aldığı Türkmenistanlı Anvar A. ve İlham D.’nin adli kontrolle serbest kaldığı bildirildi. Yapılan aramalarda 14 litre saf alkol de ele geçirildi. Tedavi gören 34 Türkmenistan vatandaşının bazılarının durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.