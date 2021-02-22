Katil ortak çıktı

Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal (42) ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal’ın (41) İzmir’de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, cep telefonu dükkânları bulunan Tokkal çiftinin, evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ile çiftin oğulları Ali Doruk (4) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında özel bir ekip kurdu. Ekipler cinayetleri çözmek için yaklaşık 400 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Evde yapılan incelemede ise İlkay Tokkal’ın eşi ve çocuğuyla birlikte geçen pazartesi akşamı cep telefonu dükkânını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

Olayla ilgili polis ekipleri, İlkay Tokkal’ın ilk eşinden olan oğlu Buğra Can Tokkal (19) ile iki çocuk babası eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa (33), eşi Hediye Boğa ve esnaf komşusu Ersin D.’nin de aralarında olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve deliller ışığında Tokkal ailesi cinayetinin, katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

GÜZERGÂH DEĞİŞTİRMİŞ

Yapılan araştırmada, İlkay Tokkal ile eski ortağı Mehmet Şerif Boğa’nın aralarında borç meselesinden kaynaklı bir anlaşmazlığın olduğu tespit edildi. Boğa’nın 15 Şubat akşamı cinayetlerden önce evinden çıkıp bir süre yürüyerek bindiği taksiyle Tokkal ailesinin evine gittiği, dönüşte ise farklı bir güzergâhtan yine taksiyle evinin yakınına kadar geldiği belirlendi. Katil zanlısının, eve geldiğinde önce kapıyı açan İlkay Tokkal’ı, ardından salona yönelip eşi ve çocuğunu bıçakladığı ileri sürüldü. Şüphelinin, Emel Tokkal’ın İzmir’de yaşayan kızının kendisini telefonla arayıp yardım istemesi üzerine yanına çilingir alıp ailenin evine gittiği de ortaya çıktı. Boğa’nın evi ve çevresinde arama yapan ekiplerin, o bölgedeki boş arazide maske, eldiven ve bere, bodrum katında da kanlı çoraplar ve ayakkabı bulduğu öğrenildi. Bulunan eşyalar kriminal laboratuvarına gönderildi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa, yeğeni Hakkı Boğa, akrabası Fesih Yiğit ile dayısı Zeki Oğuz, tutuklandı. Mehmet Şerif Boğa’nın ‘canavarca hisle kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandığı bildirildi. Gözaltına alınan diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

TİMSAH GÖZYAŞLARI

Gazetecilerin evde aile bireylerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından çektiği görüntülerde Mehmet Şerif Boğa da yer alıyordu. Olay yerinde hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan Boğa’nın gözyaşı dökerken gözaltına alınması da kameralara yansıdı.