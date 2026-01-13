Katil oğlu kokmasın diye kireçlemiş

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 07:00

Babası Zihni Cankurtaran'ı öldüren Mustafa Cankurtaran, tutuklandı. Cankurtaran babasını öldürdükten sonra kokmaması için kireçleyerek işletmeciliğini yaptığı site havuzunun deposunda sakladı. Cankurtaran’ın babasını 4 ay önce öldürdüğü tespit edildi.

Almanya’da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa’ya gelerek polise başvurup Yunanistan’dan Tokat’a gelen babası Zihni Cankurtaran’dan (79) uzun süredir haber alamadığını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan Tokat polisi, Zihni Cankurtaran’ın Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı araca ait PTS kayıtlarında anormallikler tespit etti. Olayın cinayet olabileceği ihtimali değerlendirilerek özel bir ekip kuruldu. Ekip yaklaşık 1.5 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından cinayeti aydınlattı.

BABASININ MALLARINI SATTI

Zihni Cankurtaran Türkiye’ye geldikten sonra Tokat’a geçti ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazı, oğlu Mustafa Cankurtaran’a verdiği vekaletle satıldı. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni Cankurtaran ile Mustafa Cankurtaran arasında bu nedenle tartışma çıktı. Mustafa Cankurtaran babasını baltayla öldürdü ve cesedi kokmaması için kireçleyerek işlettiği site havuzunun depo kısmına gizledi. Mustafa Cankurtaran, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan’a döndüğünü söyledi ve yakınlarını ihbarda bulunmamaları için oyaladı. Bu süreçte şüpheli, babasının Yunanistan’dan getirdiği otomobili Ankara’ya götürerek gayriresmi yollarla sattı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtuldu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladı. Yapılan adli incelemede, Zihni Cankurtaran’ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

9 Ocak’ta  Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Cankurtaran, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin, “Babanızı siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Z.C.C. ve O.B. savcılık ifadelerinin ardında serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Cankurtaran tutuklandı, İ.T. ve İ.N.C. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.                                           

 

