Katil komşu çıktı

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Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çelik kapıyı kırarak daireye giren ekipler, yalnız yaşayan Mustafa Özkan’ın (41) cansız bedenini mutfakta yerde buldu.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside Mustafa Özkan’ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Özkan’ın, olay günü saat 19.30 sıralarında 9’uncu kattaki komşusu Miraç Mirza (33) ile apartmana girdiği, bir daha da ayrılmadığı görüldü. Polis, Mirza’yı gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Mirza, ilk sorgusunda olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Tekrar sorguya alındığında cinayeti itiraf eden Mirza, Mustafa Özkan’ı öldürdükten sonra 3 farklı odadaki mobilyalara gaz yağı döküp ateşe verdiğini anlattı. Mirza, ifadesinde, “Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı” dedi. Adliyeye sevk edilen Miraç Mirza, tutuklandı.

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