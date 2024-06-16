Katil kocadan pişkin savunma

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Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İslam Keleş, tasarlayarak bir suç işlemediğini belirterek kendisini şöyle savundu: “Hiç konuşmak istemiyorum aslında. Herkes acısını yaşasın, ben de cezamı çekeyim istedim. Eşimin telefonunda mesajların İsa’dan geldiğini gördüm. Eşime mesajları sesli olarak okudum. Tartışmaya başladık.

‘HAZİN SON’

“Dışarıda İsa’nın bana doğru geldiğini gördüm. Eve girdim silahımı aldım. İsa’yla beraber benim arabama bindik. Korkutma amaçlı 2 el ateş ettim. Ama saldırınca maalesef hazin son. 2 kez daha ateş etmek zorunda kaldım. Eve gittim. Kapıyı açan eşimin elinde bıçak gördüm. 2-3 el de eşime ateş ettim.”

Mahkeme başkanı, maktuller İsa Ergün ile Yeliz Keleş arasında herhangi bir mesajlaşma ve arama kaydının olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini okudu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.