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Katil kocadan pişkin savunma

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#Bağcılar#İslam Keleş#İsa Ergün
Katil kocadan pişkin savunma
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

İSTANBUL Bağcılar’da, 10 Eylül 2023 tarihinde İslam Keleş (41) üvey amcası İsa Ergün’ü (45) arabasında 4 kurşunla, evdeki eşi Yeliz Keleş’i de (32) 4 kurşunla öldürdü. Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen İslam Keleş ilk kez hâkim karşısına çıktı.

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Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İslam Keleş, tasarlayarak bir suç işlemediğini belirterek kendisini şöyle savundu: “Hiç konuşmak istemiyorum aslında. Herkes acısını yaşasın, ben de cezamı çekeyim istedim. Eşimin telefonunda mesajların İsa’dan geldiğini gördüm. Eşime mesajları sesli olarak okudum. Tartışmaya başladık.

‘HAZİN SON’

“Dışarıda İsa’nın bana doğru geldiğini gördüm. Eve girdim silahımı aldım. İsa’yla beraber benim arabama bindik. Korkutma amaçlı 2 el ateş ettim. Ama saldırınca maalesef hazin son. 2 kez daha ateş etmek zorunda kaldım. Eve gittim. Kapıyı açan eşimin elinde bıçak gördüm. 2-3 el de eşime ateş ettim.”

Mahkeme başkanı, maktuller İsa Ergün ile Yeliz Keleş arasında herhangi bir mesajlaşma ve arama kaydının olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini okudu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

 

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#Bağcılar#İslam Keleş#İsa Ergün

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