Katil kaynana tutuklandı

İstanbul Şişli’de ‘hırsızlık’ suçundan hükümlü Haydarcan K.’nin cezaevine girmeden önce birlikte yaşadığı Burçin Şahin (25) ile annesi Menekşe K. (58) arasında geçen cumartesi günü evde tartışma çıktı. Menekşe K. kendisine ait ruhsatsız tabancayla 2 çocuk annesi Burçin Şahin’e art arda ateş etti. Başından vurulan Burçin Şahin hayatını kaybetti.

TANIDIK SAVUNMA

Ekipler evde 4, dışarıda ise 2 boş kovan buldu. Gözaltına alınan Menekşe K. oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğunu belirtti. İki torununun annesi olan Burçin Şahin’in, oğlunu aldattığından şüphelendiğini söyledi. Olay günü Şahin’in telefonunda bazı mesajlaşmalar gördüğünü ve şüphelerinin arttığını ifade etti. Bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla Burçin Şahin’in başına ateş ettiğini itiraf etti. Menekşe K. ifadesinin devamında, “Benim oğlum cezaevinde. ‘Senin çocukların var utanmıyor musun?’ dedim. Sonra kardeşleri, çocuklarını alıp gitti evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın?' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek ‘Yapacağım’ dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim” dedi.

Menekşe K.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Menekşe K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menekşe K.’nin eşi Selahattin K.’nin 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.