Katil kardeşinin sevgilisi çıktı... Sümeyye ve Süheyla evde silahla öldürüldü

Sümeyye Khaled Abira ile ablası Süheyla Özdaş’ın cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Sümeyye ile birlikte yaşayan TIR şoförü M.B. olduğu ortaya çıktı. M.B.’nin Irak’a kaçmış olabileceği araştırılıyor.

MARDİN Nusaybin’de 4 Ocak’ta, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’taki eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş’ı (44) silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergâhtaki ev ve işyerlerine ait güvenlik kameraları incelendi. Şüphelinin Sümeyye Khaled Abira’nın birlikte yaşadığı M.B. (59) olduğu belirlendi. TIR şoförü olan M.B.’nin Irak’a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri biten cenazelerin, yakınları tarafından ülkelerinde toprağa verilmesi için girişimlerde bulundukları öğrenildi.

 

