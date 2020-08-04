Katil gözyaşı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'taki evde yaşayan Gökhan Çınar (31), önceki gün 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in (30) evde hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polislerin incelemesi sürerken Çınar, Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü.

‘KAVGA ETTİK, DÖVDÜM’

Şüphe üzerine gözaltına alınan Çınar polise, “Alkollüydük, düştü” dedi. Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Çınar ifadesinde cinayeti itiraf etti. Çınar’ın ifadesinde, “Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi. Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı belirlenen Gökhan Çınar ve ablası Ümran Çınar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘KAVGA SESLERİ GELİYORDU’

Apartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, “Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek’in şikâyetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı” iddiasında bulundu.