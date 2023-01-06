Katil de maktul de 16 yaşında

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Adana Yüreğir’de 2 Ocak’ta 19.30 sıralarında, lise öğrencisi M.K. (16), aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü’yü (16) aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı. Çöplü, arkadaşıyla birlikte parka gidip M.K. ile buluştu. Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü’yü darp edip kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü’nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert Kurnaz’ı (16) da dövüp kaçtı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa Çöplü ile arkadaşı Mert Kurnaz, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert Kurnaz’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile arkadaşını gözaltına aldı.



