Katil de azmettiren de yakalandı... Teknik direktör cinayetinde 13 gözaltı

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Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırının olduğu bölgede 25’e yakın boş kovan tespit edildi.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ersin Aka’nın öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmada, olayda kullanılan otomobil Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne’de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Tekirdağ’a götürüldü. Öldürülen Ersin Aka’nın cenazesi de Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Hatay’a götürüldü.