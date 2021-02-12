Katil balon

Geminin 2’nci kaptanı Muhammer Alak ve makine yağcısı Nazmi Aldemir’in tuttuğu balıklar, yenilmek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu. 30 Ocak sabahı, İskenderun Metalurji Limanı’na ulaşan geminin aşçısı Şahin Yılmaz, ikinci kaptan Alak’ın isteği üzerine balonbalıklarını temizleyerek pişirdi. Alak, baş çarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş, balıkları yedi. Balıkları yiyen kişilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlandı. İkinci kaptan Muhammer Alak, saat 13.00 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı. Büyük panik yaşanan gemide kaptan Şerafettin Yılmaz, kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak’ı hayatta tutmaya çalıştı. Ancak ikinci kaptan Muhammer Alak, hayatını kaybetti.

Zehirlenen diğer 4 denizci, askerler tarafından hemen İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asım Cort, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adana’daki Çukurova Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Asım Cort yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

6 AYDA 3’ÜNCÜ

Son 6 ay içerisinde 3’üncü ölüm vakasının yaşandığının, balonbalıklarının dünyada bilinen en güçlü denizel toksini içerdiğinin altını çizen Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, “Bu toksinin panzehri yok. Öldürücü dozun üzerinde zehir vücuda alındığı takdirde çok büyük olasılıkla ölümle sonuçlanıyor. Maalesef bunu ülke olarak yaşayarak görmekteyiz. Son 6 ay içerisinde üzülerek görüyoruz ki 3’üncü ölümlü vakayı yaşadık. Antalya’da, Van’da ve hatta en son bir gemi personeli olan denizcinin zehirlendiğini öğrendik. Tabii denizcinin de bu denli bilinçsizce hareket edip balonbalığını tüketmiş olması da üzücü yanlardan birisi. Halkımızın balonbalıklarını tüketmemesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz” diye konuştu.

‘HER KOŞULDA ÖLÜMCÜL’

Türkiye’deki kıyılarda bulunan balonbalıklarının içinde bulunan tetrodotoksin adlı zehrin morfin ve siyanürden daha etkili olduğuna, yenildiği takdirde ölümle sonuçlanan zehirlenmelerin yaşanacağına vurgu yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, “Taburcu olan hasta ile görüştüm. O çok az yani bir lokma denecek kadar yemiş. Ölen kaptan daha fazla yemiş. Vücuda alınan zehir miktarı zehirlenmenin öldürücülüğü açısından önem arz ediyor. Fakat balonbalıklarının içerdiği zehrin morfolojik ya da farklı özelliklere göre miktarını kimyasal analizler yapmadan anlayamazsınız. Bu nedenle balonbalığı, yediğimiz miktarı, türü ya da yakalandığı bölgesi fark etmeksizin her koşulda ölümcül etki yaratabilir” dedi.