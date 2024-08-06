Katil avukata iddianame ağır geldi... Fatma’yı 4. kattan atmıştı

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İstanbul Kadıköy’deki evinde tek başına yaşayan Bursa Barosu’na kayıtlı avukat Doğan Can Gündüz (42), 13 Ağustos 2023’te arkadaşı Kadir K.M.’ye, “Hafız, bana bir eskort no’su yolla” şeklinde mesaj attı. Kadir K.M. de Fatma Duygu Özkan’a (38) ait telefon numarasını Gündüz’e attı. Özkan 14 Ağustos 2023’te, Gündüz’ün tek başına yaşadığı evine gitti. Gündüz, 4. katta bulunan evinin balkonundan, Özkan’ı bacaklarından tutarak aşağıya attı. Özkan, yaşamını yitirirken Gündüz tutuklandı.

‘OLAYI HATIRLAMIYORUM’

Avukat Gündüz verdiği ifadesinde özetle “Masanın üzerinde duran uyuşturucu maddeyi istedi ve karşılıklı olarak kullandık. Olayı hatırlamadığım için üzerime atılı suçlamaya ilişkin bir şey diyemiyorum” dedi.

Avukat Özkan’ın ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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AŞAĞI ATTIKTAN SONRA GÜLÜP MÜZİK DİNLEMİŞ

İddianamede, olayı gören Mehmet Ç.’nin bilgi sahibi olarak ifadesine yer verildi. Mehmet Ç. ifadesinde, arkadaşları ile dolaştıkları esnada bir binanın 4’üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu anlattı. Yukarıya baktığında, adamın, kadını bacaklarından tutarak aşağıya attığını, sonra şüphelinin güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, Gündüz, 3 Mayıs 2024’te tutuklu bulunduğu Maltepe 1 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki koğuşunda kendi yaşamına son verdi.