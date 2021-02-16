Katil amca çıktı

Giresun Bulancak ilçesinde geçen yıl 27 Haziran’da bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın 14 yaşındaki amcası S.T. ‘kasten öldürme’, halası Ayşe Tirsi (20) ise ‘delilleri karartma’ suçundan sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

BOĞUP DEREYE ATMIŞLAR

Cinayeti itiraf eden S.T., ifadesinde şunları söyledi: “Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım, yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur’un cansız bedenini taşıyıp dereye attık.” Öte yandan hala Ayşe Tirsi’nin sosyal medyada yaptığı ‘sözde’ üzüntü dolu paylaşımları ortaya çıktı.