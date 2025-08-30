×
Gündem Haberleri

Katil 17 yaşında... Yurtdışına kaçmayı planlıyordu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 07:00

Kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan kişinin 17 yaşındaki E.H. olduğu tespit edildi. E.H. Edirne’de düzenlenen operasyonla yakalandı. E.H.’yi yurtdışına kaçırmaya çalışan G.K. de gözaltına alındı

İstanbul Çekmeköy’de, çarşamba günü akşam saatlerinde kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı. Meriç’i tabancayla başından vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Meriç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

EDİRNE’DE YAKALANDI

Polis, saldırganın E.H. (17) olduğunu tespit etti. E.H.’nin yurtdışına kaçmak için Edirne’nin Uzunköprü ilçesine gittiği belirlendi. Dün 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonla E.H., yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi E.H.’yi yurtdışına kaçırmaya çalışan yakalandığı evin sahibi G.K. (64) de aynı sıralarda yakalandı. Gözaltına alınan G.K.’nin, ‘Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkân sağlama’ suçundan arandığı ve hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. m Olgay GÜLER / DHA

