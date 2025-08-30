Katil 17 yaşında... Yurtdışına kaçmayı planlıyordu

Haberin Devamı

İstanbul Çekmeköy’de, çarşamba günü akşam saatlerinde kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı. Meriç’i tabancayla başından vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Meriç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

EDİRNE’DE YAKALANDI

Polis, saldırganın E.H. (17) olduğunu tespit etti. E.H.’nin yurtdışına kaçmak için Edirne’nin Uzunköprü ilçesine gittiği belirlendi. Dün 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonla E.H., yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi E.H.’yi yurtdışına kaçırmaya çalışan yakalandığı evin sahibi G.K. (64) de aynı sıralarda yakalandı. Gözaltına alınan G.K.’nin, ‘Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkân sağlama’ suçundan arandığı ve hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. m Olgay GÜLER / DHA