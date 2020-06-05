Katibin akılalmaz oyunu… 100 bin lira aldı baba oğul sanayicileri de yaktı!

İSTANBUL Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, suçlamaya konu olay 5 Eylül 2019 günü saat 18.58 sıralarında yaşandı. Soruşturma savcısı Sinan Tür’ün hazırladığı iddianameye göre, Metin Yağız, Zühtü Koloğlu’nun sahibi olduğu plastik fabrikasını almak istedi. Taraflar arasında bir dizi protokol yapıldı. İddiaya göre, Yağız, Koloğlu’na yaptığı ödemelere karşılık fabrikanın devrini yapmaması halinde teminat senedi aldı.

ORDU’DAN GELDİ SİSTEME GİRDİ

İcra takibine konulan 3 milyon 150 bin TL’lik senet 5 Ağustos 2017 ödeme tarihliydi. Yapılan takibe Koloğlu itiraz etti; senedin sahte olduğunu öne sürdü. Senet üzerinde yapılan incelemede, imzanın Koloğlu’na ait olduğu belirlendi. Senede ilişkin görülen davada sona gelinirken ilginç bir gelişme oldu. Metin Yağız’ın avukatı Bayram Ali Bayram’ın eski çalışanı Mürsel Şahin, 5 Eylül günü memleketi Ordu’dan İstanbul’a geldi. Ofise giren Şahin, eski patronu Av. Bayram’ın e-imzası ve UYAP şifresini kullanarak sisteme girdi. Babasına ait GSM hattı üzerinden 5 Eylül akşamı saat 18.58’de UYAP’a (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) giren Şahin, icra dosyasına, feragat yazısı gönderdi. Yazıda, borcun haricen ödendiği, senedin, senet sahibine verilerek dosyanın kapatılmasını istedi.

SENET İÇİN ZAMANLA YARIŞ

UYAP üzerinden yazı dosyaya gitti. Zühtü Koloğlu ile oğlu Ahmet Koloğlu ertesi sabah adliyeye giderek beklemeye başladı. Zühtü Koloğlu, 129 bin liralık harcı yatırarak senedi aldı ve yırttı. Koloğlu, o esnada adliye dışında Mürsel Şahin’in yanında olan oğlunu arayarak 100 bin lirayı ödeyebileceğini söyledi.



3000 IP ADRESİN TEK TEK İNCELENDİ

UYAP üzerinden gönderilen yazısı Av. Bayram 4 gün sonra fark etti. Müvekkili Yağız’ı arayan Bayram, söz konusu talebin kendi imzası kullanılarak gönderildiğini söyledi. Savcılığa yapılan suç duyurusu sonrası yapılan 3000 bin IP adresi arasında incelemede, işlemi yapan kişinin Mürsel Şahin olduğu belirlendi. Savcılık şüpheliler hakkında göz altı kararı verdi. Mürsel Şahin ve Zühtü Koloğlu tutuklandı, Ahmet Koloğlu ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

‘TAKİPTEKİ SENET SAHTE’

Baba Zühtü Koloğlu, verdiği ifadede, takibe konulan senedin sahte olduğunu, aldığı senede karşılık 100 bin TL’nin Mürsel Şahin’e, 3 milyon TL’nin ise aynı gün Antalya’daki evine gelen kişilere, eşi tarafından verildiğini öne sürdü. Ahmet Koloğlu ise, verdiği ifadede grup firmalarının değerinin 300 milyon lira olduğunu, senet alacaklısı olduğunu iddia eden kişilerin ise dolandırıcı olduğunu iddia etti.

20’ŞER YIL HAPİS TALEBİ

Yürütülen soruşturma sonrası tutuklu durumdaki Zühtü Koloğlu, Mürsel Şahin ile Ahmet Koloğlu hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgeyi yok etme’ ve ‘Bilişim sitemindeki verileri bozma’ suçlarından 40’ar yıl hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi hazırlanan iddianameyi kabul etti; yargılama süreci başladı. Dava dosyasında, müşteki konumda Metin Yağız ile Av. Bayram Ali Bayram yer aldı.

Öte yandan savcılık, olaya ilişkin haklarında şikâyet bulunan Av. Bayram Ali Bayram ile Av. Ahmet A. hakkındaki dosya için ayırma kararı vererek, dosyayı özel soruşturma bürosuna gönderdi.