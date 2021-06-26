Katar’la protokol tartışma yarattı... ‘Sadece askeri öğrenciler için’

Güvenlik kaynakları ise düzenlemenin sadece Katar askeri personelini kapsadığını belirtti. Buna göre, eğitim verilecek alanlara ilişkin kontenjanlar, her iki ülkenin eğitim kurumlarının eşgüdümüyle belirlenecek. Eğitim dili Türkiye’de Türkçe ve İngilizce, Katar Devleti’nde Arapça ve İngilizce olacak. Bir yılı aşan eğitim ve öğretimler ise Türkiye’de Türkçe, Katar’da Arapça olarak verilecek. İhtiyaç durumunda, karşılıklı olarak lisan öğrenme imkanları da sunulacak.

YKS ÖNCESİ İDDİALAR

Protokolün yayınlanmasıyla birlikte, sosyal medyada da tartışma başladı. Bu hafta sonu yapılan üniversite sınavı öncesi, Katarlı gençlere sınavsız tıp ve eczacılık eğitim olanağı sağlandığı iddia edildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından protokole şöyle tepki gösterdi: “Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız.”

İktidar kanadından ise iddialara yalanlama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eleştirilere yanıt verirken, “Türkiye ve Katar arasında imzalanan ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü’ sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da iki ülke arasındaki anlaşmanın sadece ‘askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkin’ olduğunu ifade etti.

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