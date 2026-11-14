Katar’la 5 anlaşma

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Antalya’daki COP31 Liderler Zirvesi’nin ardından diplomasi trafiğine dün İstanbul’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesiyle devam etti. Görüşme Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

SAVAŞ ALEVLENMESİ

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Katar’ın bugün imzaladığı Karşılıklı Savunma Anlaşması’nın kardeşliğimize bir boyut daha kazandıracağını, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın da ülkelerimizi karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, ülkemizin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiğimizi, savunma sanayii başlığındaki iş birliğimizin de artarak süreceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesini önlemek, diyalog zemini ve barışın tesisi için birlikte gayret göstermeye devam edeceğimizi, tarafların sorunları diplomasi ile çözme konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye’nin normalleşme adımları ile Libya’daki son durum da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.”

Anlaşmaların ‘Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’, ‘Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması’, ‘Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı’, ‘Yüksek Stratejik Komite On İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi’ ve ‘Karşılıklı Savunma Anlaşması’ olduğu belirtildi.

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Al Sani, ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından askeri törenle uğurlandı.

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AL SANİ: STRATEJİK ORTAKLIK GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Katar Emiri Al Sani, sosyal medya hesabından, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı’na ilişkin paylaşımda bulundu. Al Sani, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: “Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu durum, bugün (dün) İstanbul’da kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite’nin 12. Toplantısı’na da yansıdı.” Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinde bugüne kadar elde edilen kazanımları daha ileriye taşımanın yollarını ele aldıklarını belirten Al Sani, gelecek dönemde yürütülecek ortak çalışmaların önceliklerini belirlemeye yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.