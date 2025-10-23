Katar’la 4 anlaşma

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, önceki akşam Kuveyt’teki temaslarının tamamladıktan sonra Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani’nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geçti. Erdoğan, Uluslararası Hamad Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha’ya gitti. Erdoğan, dün başkent Doha’da Emirlik Divanı’nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyetler bir araya geldi ve ortak anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar Emiri’yle görüşmesine katılan heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

ORTAK BİLDİRİ VE ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri daha sonra Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11’inci Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ve El Sani’nin huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri’, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani tarafından imzalandı.

‘Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı’, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır El Halife tarafından imzalandı.

‘Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması’na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani El Sani imza attı. ‘Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani imzaladı. Erdoğan, Katar Emiri’nin onuruna verdiği yemeğe de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı havalimanında Umman Sultanı Heysem bin Tarık karşıladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA MÜKEMMEL İLİŞKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim El Sani görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını ve Gazze’de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını belirterek, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegâne çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini kaydetti. Türkiye’nin, Suriye’nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar ile Suriye özelinde her alanda işbirliğinin süreceğini ifade etti.”

UMMAN’DA UÇAKLAR EŞLİK ETTİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar’daki temaslarını tamamladıktan sonra Körfez turunun son ülkesi Umman’ın başkenti Maskat’a geçti. Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı’nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye’nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı. Umman Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı’na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Al Alam Sarayı’na geçti ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

SULTAN BİN TARIK’A KIRMIZI TOGG

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Al Alam Sarayı’ndaki resmi karşılama töreninin ardından Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin ardından Heysem bin Tarık’a kırmızı renkte Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.

Heysem bin Tarık, Al Alam Sarayı’nın avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre aracı inceledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da araca ilişkin Heysem bin Tarık’a bilgi verdi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Al Alam Sarayı’ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.