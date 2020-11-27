Katar’la 10 anlaşma

Katar Emiri Al Sani, dün Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi Beştepe’de resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi. Daha sonra Erdoğan ve Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı’na başkanlık etti.

İmzalanan 10 anlaşma ile Katar’ın Türkiye’de yeni yatırımlarının adımı atıldı.

- Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El, İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma’yı imzaladı.

- İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesine Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı’nı ise Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El imzaladı.

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakatı da Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El imzaladı. Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesini satın alacak.

İŞTE İMZALANAN ANLAŞMALAR

İki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

“Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş’nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma”, “Ticaret Bakanlığı ve Katar Serbest Bölgeler İdaresi arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı”, “Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon”, “Türkiye ve Katar arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Maliye Bakanlığı arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı”, “Türkiye ile Katar Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ve “Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı.”

KORONAVİRÜS ÖNLEMLİ SELAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için dün Ankara’ya gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani’yi Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar heyetiyle koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmadı, sadece ellerini yumruk yaparak üyelere selam verdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)