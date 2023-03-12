Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Katar’dan gönderilen konteyner evler İskenderun'a ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Katar#Konteyner#İskenderun
Katar’dan gönderilen konteyner evler İskenderuna ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 17:30

Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde limana yanaştı.

Haberin Devamı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan yaşam konteynerleri depremzedelerin geçici evleri olması için getirildi. Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, İskenderun Assan Limanı’na yanaştı.

Katar’dan gönderilen konteyner evler İskenderuna ulaştı

KONTEYNERLERDE ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ DE VAR

18 metrekare genişliğinde tek odalı yaşam konteynerlerinin içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası ve sandalyesi ile yatak bulunuyor. Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD’a teslim edildi.

Katar’dan gönderilen konteyner evler İskenderuna ulaştı

Katar’dan gönderilen konteyner evler İskenderuna ulaştı

Katar’dan gönderilen konteyner evler İskenderuna ulaştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Katar#Konteyner#İskenderun

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin