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Katar’dan Dünya Kupası daveti

#Katar#Türkiye#Kemal Kılıçdaroğlu
Katar’dan Dünya Kupası daveti

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Al Thani, önceki gün ziyaret ettiği CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu, kasım ayında ülkesinde yapılacak FIFA Dünya Kupası’na davet etti. Kılıçdaroğlu da “Günün koşulları ve siyasi gelişmeler imkân verirse memnuniyetle” dedi.

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KATAR’ın Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar nedeniyle sık sık CHP’nin eleştiri oklarının hedefi olan Katar’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Nasır Casim El Tani’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti kulisleri hareketlendirdi. Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün de hazır bulunduğu bir saate yakın süren görüşmede El Tani, ziyaret edip tanışmak istediğini söylediği Kılıçdaroğlu’na, “Daha önce gelebilmem gerekirdi” dedi. El Tani, “Biz bütün partilerle görüşme taraftarı olan bir ülkeyiz. Bizim, ülkelerin içişlerine müdahale gibi bir düşüncemiz de yoktur” diye konuştu.

Büyükelçi El Tani, 21 Kasım-18 Aralık’ta başkent Doha’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nın açılışına “VİP konuk” olarak davet ettiği Kılıçdaroğlu’na, üzerinde dünya kupası ambleminin bulunduğu 22 numaralı forma, futbol topu ve şapka hediye etti. Kılıçdaroğlu da El Tani’ye, üzerinde Atatürk’ün fotoğrafı ile “Yurtta barış cihanda barış” sözlerinin Türkçe ve İngilizce olarak yer aldığı kristal biblo hediye etti ve “Eğer o günün koşulları, Türkiye’deki siyasi gelişmeler imkân verirse elbette davetinize icabet etmekten memnuniyet duyarım” dedi.

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ELEŞTİRİLER SİZE DEĞİL

Türkiye-Katar ilişkilerini önemsediğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini umduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Bizim iç politika nedeniyle hükümete yönelik eleştirilerimizin de sizi rahatsız etmemesini umarız. Çünkü bunlar doğrudan hükümete yöneliktir, sizinle ilgisi yok” dedi.

FENERBAHÇELİYİM

El Tani, Kılıçdaroğlu’na hangi takımı tuttuğunu sordu. Kılıçdaroğlu, “Fenerbahçe” derken, görüşmede bulunan Özçevik de, “Ben Galatasaray’lıyım” dedi. El Tani de “Gomis sizin işinize yaramaz” diye espri yaptı.

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#Katar#Türkiye#Kemal Kılıçdaroğlu

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