Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri için tören

Haberin Devamı

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin dün kaza yapması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman, İsmail Enes Can şehit oldu.

TEKNİSYENLER İÇİN TÖREN

Helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için cenaze töreni düzenleniyor.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar’da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Bakan Güler, mesajında, Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman, İsmail Enes Can için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Güler, yayımladığı taziye mesajında, "Katar’da eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız ve ASELSAN personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma camiası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Güler, Türk milleti olarak acıyı derinden hissettiklerini kaydetti.

AİLELERE ŞEHADET HABERLERİ VERİLDİ

Katar’da eğitim faaliyeti yürüten helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can’ın şehadet haberi Ankara’daki ailelerine ulaştı.

Haberin Devamı

Katar’da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Kazanın ardından, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın Ankara'da yaşayan ailelerine şahadet haberi yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasıyla birlikte şehitlerin Çankaya ve Keçiören'deki baba ocaklarında büyük bir hüzün hakim oldu. Şehitlerin evlerinin bulunduğu sokaklar ve binalar, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehitlerin yakınları, komşuları ve vatandaşlar için baba evlerinin önüne taziye çadırları kuruldu.