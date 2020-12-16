‘Katar sermayesinden korkmanıza gerek yok’

Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2021 bütçesinin görüşmelerinde yine tartışma yaşandı. Sataşmalar arasında eleştirilere yanıt veren Oktay özetle şunları söyledi:

MATEMATİĞİNİZ SIFIR

“Katar Yatırım Ofisi’nin Borsa İstanbul’a ortak olması ülkemiz için bir kazanımdır. Bu işbirliği milletimize kazanç olarak dönecektir. Bundan korkmanıza gerek yok. Burada başka şeyler aramanıza gerek yok. Yapabiliyorsanız teşvik edin, artırmak için. Sayın Kılıçdaroğlu da hesabı kitabı iyice karıştırmış olacak ki bu kürsüden milletimizi yanlış bilgilendirdi. (‘Bütçeyi anlat’ itirazları) Niye işinize mi gelmedi, bütçeyi anlatıyorum zaten... İstemeseniz de anlatacağız, nasıl matematiğinizin sıfır olduğunu, nasıl iş bilmediğinizi bilecek milletimiz. Tane tane anlatıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ‘15-20 ayda diyordu ya geri dönecek’ diye. Bugünkü şartlarda ancak 20 senede kazanılacak paradır. 15 ay nerede, 20 sene nerede? Sabahtan beri konuşuyorsunuz Katar, Katar, Katar. Katar anlatıyoruz, kızıyorsunuz. Artık ayları yıllarla karıştırıyor Sayın Kılıçdaroğlu.

ZARARI OLMAYACAK

Bize uygulamaya çalıştıkları yaptırımlar, geliştirmekte olduğumuz sistemi biraz daha hızlı geliştirmemizi sağlayacaktır. Başka hiçbir zararı olmayacaktır. Ülkemize gök kubbede siper olacak füzelerimizle gücümüze güç katıyoruz. Zalimler var ya, her gün onların tepesine tepesine indiğimiz. İşte bu yerli ve milli teçhizatlarımızla onların tepesine iniyoruz. Rahatsızlık duyanlar da bundan dolayı yaptırım uyguluyor. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, milletinin iş bilmediğinden değil.”