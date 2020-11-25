Katar Emiri geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Al Sani, Beştepe’de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı’na başkanlık edecek. İki liderin başbaşa görüşmesinde ise Libya ve Suriye meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Toplantıda Türkiye ile Katar arasındaki yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Başta enerji, gıda, savunma sektörleri olmak üzere olmak yeni işbirliği imkanları ve koronavirüsle mücadele çalışmaları değerlendirilecek. Türkiye ile Katar arasındaki son yüksek stratejik komite toplantısı 25 Kasım 2019’da düzenlenmişti.