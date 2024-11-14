Katar Emiri Ankara'da! Külliye'de resmi tören

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Türkiye ve Katar ilişkileri, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Ortadoğu’da yükselen gerilim ana gündem maddeleri olacak. Liderler, baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na geçecek ve burada çeşitli iş birliği anlaşmaları ile ortak bildiriyi imzalayacaklar.

İKİ LİDER, İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINI GÜNDEME ALACAK

Toplantının ana gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı ve bölgedeki gerginlik bulunuyor. Ayrıca Lübnan ve İran’a uzanan çatışmalar da ele alınacak. Liderler, çatışmanın durdurulması için atılabilecek diplomatik adımları müzakere edecekler.

İkili ilişkiler bağlamında ise mevcut ticaret hacminin artırılması, savunma sanayi gibi alanlarda yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi bekleniyor.

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ORTAK BİLDİRİ VE ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

2014 yılında kurulan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi bugüne kadar 99 anlaşma ve 9 ortak bildiri olmak üzere toplam 108 belgeye imza attı. Bu toplantıda ise insani yardım, taşımacılık, arşiv, medya ve iletişim, spor gibi alanlarda yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.