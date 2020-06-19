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Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Katamaran nedir?

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Katamaran nedir?
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Katamaran sözcüğü Hindistan’ın güneyinde konuşulan Tamil dilinde 'bağlı ağaç' anlamına gelen kattamarara’dan gelir. Deniz ulaşımında kullanılan katamaran, okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır. Peki, katamaran nedir?

Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı olarak tanımlanır. İlk katamaranlar yükü taşıyan bir ana gövde ile yandan buna sopalarla bağlı küçük bir şamandıradan oluşuyordu.1950’lerden sonra plastik ve metal alaşımların ortaya çıkmasıyla katamaranlar yaygınlaştı. 

Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan katamaran, günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır. 1950'den bu yana yarışlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde çok yaygın olmasa da yurtdışında oldukça aktif yarışılan sınıflar ve filolar  bulunmaktadır.  Okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır.

İstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri de katamaran tipindedir.

 

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