×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kataloglu VIP fuhuş çetesi... Mağdurlar arasında doktor da var mühendis de

Güncelleme Tarihi:

#Fuhşa#Fuhuş Operasyonu#Fuhuş Çetesi
Kataloglu VIP fuhuş çetesi... Mağdurlar arasında doktor da var mühendis de
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:00

Fuhşa zorlanan 13 yabancı kadın kurtarıldı, 9 şüpheli yakalandı. Fuhşa zorlanan, aralarında doktor ve mühendislerin de bulunduğu mağdur kadınlar için katalog hazırlandığı, müşterilerin referans ile girdikleri internet sitesindeki bu katalogdan seçim yaparak kadınlarla buluştukları tespit edildi.

Haberin Devamı

İSTANBUL’da, iddiaya göre aralarında doktor, hemşire ve mühendislerin de bulunduğu kadınlar, sözde bir ajans tarafından bir rezidanstaki dairelere yerleştiriliyor ve burada sıradan bir yaşam sürüyor gibi görünüyorlardı. Kadınların fotoğraflarını kullanarak bir internet sitesi oluşturan ajans, her kadına bir kod ismi veriyordu. Bu siteye giriş yapmak isteyenler, daha önce abone olmuş referans kişiler tarafından doğrulanarak kaydolabiliyordu. Müşteriler, site üzerinden katalogdan seçim yaparak kadınlarla buluşuyordu. Özel müşteriler için korsan taksiyle otel ya da rezidanslara götürülen kadınlar, bir gece için bin dolar alıyordu.

15 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, eskort siteleri aracılığıyla yabancı kadınların ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonucunda, suça karışan 9 erkek şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerine el koyulması amacıyla Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde toplam 15 adrese 13 Aralık’ta 07.30’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

Operasyonda fuhuş yaptırdığı belirlenen 9 şüpheli yakalanırken, aralarında doktor, hemşire ve mühendislerin de bulunduğu 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus ve 1 Kazakistan uyruklu toplam 13 mağdur kadın kurtarıldı. 9 şüpheli ile 13 mağdur kadın, ifadeleri alınmak üzere Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 300 TL, 1.401 dolar, 890 Euro, 17 cep telefonu, 17 sim kart ve 2 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözden KaçmasınGeri dönen Şamlılar küllerinden doğuyor... Enkaz da olsa yuvamızdayızGeri dönen Şamlılar küllerinden doğuyor... Enkaz da olsa yuvamızdayızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuhşa#Fuhuş Operasyonu#Fuhuş Çetesi

BAKMADAN GEÇME!