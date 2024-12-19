Kataloglu VIP fuhuş çetesi... Mağdurlar arasında doktor da var mühendis de

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İSTANBUL’da, iddiaya göre aralarında doktor, hemşire ve mühendislerin de bulunduğu kadınlar, sözde bir ajans tarafından bir rezidanstaki dairelere yerleştiriliyor ve burada sıradan bir yaşam sürüyor gibi görünüyorlardı. Kadınların fotoğraflarını kullanarak bir internet sitesi oluşturan ajans, her kadına bir kod ismi veriyordu. Bu siteye giriş yapmak isteyenler, daha önce abone olmuş referans kişiler tarafından doğrulanarak kaydolabiliyordu. Müşteriler, site üzerinden katalogdan seçim yaparak kadınlarla buluşuyordu. Özel müşteriler için korsan taksiyle otel ya da rezidanslara götürülen kadınlar, bir gece için bin dolar alıyordu.

15 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, eskort siteleri aracılığıyla yabancı kadınların ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonucunda, suça karışan 9 erkek şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerine el koyulması amacıyla Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde toplam 15 adrese 13 Aralık’ta 07.30’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda fuhuş yaptırdığı belirlenen 9 şüpheli yakalanırken, aralarında doktor, hemşire ve mühendislerin de bulunduğu 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus ve 1 Kazakistan uyruklu toplam 13 mağdur kadın kurtarıldı. 9 şüpheli ile 13 mağdur kadın, ifadeleri alınmak üzere Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 300 TL, 1.401 dolar, 890 Euro, 17 cep telefonu, 17 sim kart ve 2 taşınabilir bellek ele geçirildi.